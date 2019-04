‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Con Conte la Roma di oggi sarebbe stata più in alto in classifica”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Conte alla Roma? Si devono verificare alcune condizioni. E’ dura, però la trattativa resiste. Per me sarebbe un grande colpo. Con lui la Roma di oggi sarebbe stata più in alto in classifica, perché i giocatori sarebbero stati più professionisti fuori dal campo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La trappola, oggi, la Roma se la deve solo andare a cercare. Non bisogna sottovalutare il Cagliari, fare un paio di gol subito e indirizzare la partita contro una squadra che non dovrebbe avere grandi motivazioni. Ma il calcio ci ha insegnato che non bisogna sottovalutare nessuno, e Maran ha giocatori di qualità che possono far male. E’ più facile la partita dell’Atalanta contro l’Udinese. Cragno? Per me i portieri contano poco, basta che fanno il loro…”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Contro il Cagliari la Roma non dovrebbe avere problemi, ma occhio perché potrebbe accadere quello che è successo alla Lazio contro il Chievo. La Roma ha difficoltà a fare gol, ma adesso è più coperta e subisce meno. Cragno a me piace, ci punterei. E’ un portiere già pronto per affrontare una grande piazza. Ha dimostrato personalità e con Mirante lo vedo bene come coppia”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma oggi non può sbagliare. Io credo che tanti tifosi oggi guarderanno le parate di Cragno e le giocate di Barela, immaginandosi come potrebbero essere il prossimo anno in giallorosso”.