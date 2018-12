‘RADIO PENSIERI’, GALOPEIRA: “Ieri ho risentito il Totti che ho amato per 21 anni”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Riccardo ‘Galopeira’ Angelini (Teleradiostereo 92,7): “Ieri ho risentito il Totti che ho amato per 21 anni, la Roma ha bisogno di questo Totti qua, che difende la squadra e la società. E’ uno scandalo quello che è successo. Non è vero che Rocchi poteva non vedere, ha visto e ha scosso la testa, quindi ha giudicato che non fosse rigore. Inter e Milan ora sono tra le prime 4, quindi va tutto bene”.

Ubaldo Righetti (Teleradiostereo 92,7): “La Roma ha dimostrato di avere qualcosa dentro, sono venuti fuori i concetti ed è stato premiato il lavoro dell’allenatore. Corsa e intensità, poi le giocate vengono. La squadra non si è disunita, si deve ripartire da qua. Schick non deve mai abbassare l’intensità”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per me quello di Manolas su Icardi non è mai rigore. L’Inter non è stata superiore contro una Roma a pezzi. Il Var si apre e si chiude a seconda delle situazioni. Non capisco chi dice che i nerazzurri sono una grande squadra”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La partita ieri l’ha fatta la Roma, le parate vere le ha fatte Handanovic”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con il nuovo protocollo gli arbitri capiscono sempre meno, bisognerebbe chiedere a Fabbri perché non l’ha segnalato. La partita di ieri ha segnato la rinascita della Roma. Ridotti ai minimi termini i giallorossi hanno fatto una grande partita, la più bella del campionato. Schick si è visto solo per il colpo di tacco. Non pensavo che Zaniolo sarebbe cresciuto così presto e così bene, ma non so ancora quale sia il suo ruolo”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La colpa di quello che è successo ieri non è del Var, ma solo di Rocchi. Di Francesco ha messo in piedi una squadra da leccarsi i baffi. Ha tirato fuori dal cilindro una prestazione straordinaria. La coppia Nzonzi-Cristante ha funzionato. La squadra vista ieri la candido come favorita al quarto posto. Zaniolo ha fatto una prestazione di altissimo livello”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vergognoso il rigore non dato alla Roma, l’arbitro dovrebbe avere due mesi di squalifica. La partita doveva finire 4-2 per i giallorossi. Handanovic è stato il migliore per l’Inter. Con il Var stiamo peggio di prima. Zaniolo è un giocatore completo, mi è piaciuto subito”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Questa è la Roma che la gente voleva vedere. Meno timida del solito, deve ripartire da qui. Zaniolo deve giocare titolare, la Roma ha trovato un gran bel giocatore. Se c’era una squadra che ieri doveva vincere questa è la Roma. E’ stata una partita bellissima. La fase difensiva della Roma ha lasciato desiderare ma i giocatori, tolto Manolas, hanno poca qualità. Schick? Ha concluso poco ma un po’ ha combattuto è sembrato meno abulico”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma-Inter è stata una bella partita, con tante occasioni da gol per entrambe le squadre, le difese non mi sono piaciute, soprattutto Jesus nella Roma. Il rigore non concesso su Zaniolo pesa come un macigno sulla gara. Non capisco come un arbitro di esperienza come Rocchi non va a chiedere aiuto alla tecnologia. Ma anche quelli del Var dovevano chiamarlo, altrimenti questo mezzo perde di credibilità”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ieri ha superato l’empasse di cui si parlava alla vigilia, grazie alla freschezza e la voglia di alcuni giovani, soprattutto di Zaniolo. Ieri quell’episodio, con l’arbitro coperto, doveva essere rivisto al Var. La Roma ha giocato la sua miglior partita del campionato, e avrebbe meritato di vincere. C’è qualcosa che non quadra sul Var. Il rigore che ha chiesto Spalletti? Non c’era”.