‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Nainggolan per Zaniolo può diventare l’affare de secolo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Perché qui tutto si ‘romizza’ e non è la Roma che si ‘monchizza’? Perché tutto si adatta sempre a questo livello sconsolante in cui oggettivamente vengono commessi degli errori da parte di tutti. Qui qualsiasi preparatore atletico non riesce a impostare un programma di prevenzione agli infortuni. I numeri sono numeri: gli infortuni muscolari sono tanti. A Trigoria credono che alcuni infortuni siano dovuti anche da un fattore psicologico, dal fatto che i giocatori non riescono a giocare tranquilli. Questa Roma fa il triplo della fatica degli avversari, ma non segna. Nainggolan-Zaniolo? Può diventare l’affare del secolo”.

Riccardo ‘Galopeira’ Angelini (Teleradiostereo 92.7): “In Champions League non so chi tifare contro tra Napoli e Liverpool. Se uscissero i Reds… C’è chi ha scelto quella squadra per vincere… Gli infortuni? Quando corri con la paura, inevitabilmente i muscoli sono contratti, e forse l’emergenza infortuni deriva anche da un fattore psicologico”.

Franco Melli(Radio Radio Mattino – 104,5): “Contro l’Inter sarà la partita dove ci si gioca tutto, ma spero che prevalga il buon senso. Esonerare Di Francesco sarebbe un ulteriore salto nel buio nel proseguo della stagione. Per la Roma sarebbe ottimo un pareggio contro l’Inter, anche perché la squadra giallorossa segna poco. Il gol della Roma è diventato come l’acqua su Marte. Monchi? Prima se ne va, meglio è. Il problema della Roma non è Di Francesco, ma la ricostruzione della società”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma giocherà contro l’inter con una rosa incerottata, vedremo se Di Francesco riuscirà a dare lo stesso carattere che Gattuso ha dato al Milan degli infortunati. La differenza però tra le due squadre è che la Roma avrà in campo tanti giovani. Mi viene da ridere che sia Baldini a decidere il destino della Roma, un uomo che non vediamo da anni a Roma”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non ci credo alle dimissioni di Monchi in caso di esonero di Di Francesco. Ko contro l’Inter? Non so se la Roma caccerebbe Di Francesco, anche perché i tifosi vorrebbero solamente Conte. I tifosi non sono stupidi come dice Kolarov, lo sanno che la rosa di Di Francesco è inferiore rispetto allo scorso anno. Paulo Sousa? Sarebbe impresentabile alla Roma. Leggo che Monchi starebbe cercando altri ragazzini. Ma Di Francesco ha bisogno di altri bambini in questa squadra?”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Di Francesco non ha colpe sulla tenuta fisica dei giocatori, al massimo gli si può addossare le responsabilità di una squadra senza identità e con poca tattica. L’Inter è una squadra forte, ma non imbattibile. Ci vorrà una Roma diversa dal secondo tempo contro il Real Madrid, ma non sarà una partita impossibile”.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le partite che vai a giocare durante l’estate in America prima o poi si fanno risentire, ora la Roma paga il conto con gli infortuni. La Roma con il passaggio del turno si mette in tasca cinquanta milioni, ha fatto il suo dovere solo dal punto di vista economico. Il mercato di Monchi poteva essere una grande sorpresa o una grande delusione: per ora sappiamo il risultato”.