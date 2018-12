‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Caos Stadio, dubbi sulla realizzazione del progetto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Quello dello stadio non è uno stop, ma solamente un problema. Pallotta ha speso una valanga di milioni per questo progetto, è un miracolo che non abbia mandato tutti a quel paese chiedendo un risarcimento danni. Il presidente ha speso milioni perché crede che lo stadio possa aiutare la squadra, oltre a essere un business”.

Riccardi ‘Galopeira’ Angelini (Teleradiostereo 92.7): “Ieri Pellegrini ha avuto un nuovo problema muscolare, una ricaduta del precedente infortunio. Continuo a rifiutarmi nel credere che un club come la Roma possa essere così sprovveduto sull’ambito medico”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino 104.5): “Il fatto che la Raggi si sia affidata a una parte terza mi ha dato la sensazione che si volesse lavare le mani da questa situazione, che fosse un terzo a dire ‘no’ allo stadio della Roma”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “Progetto ‘catastrofico’ pesa come un macigno. Questo parere chiesto dal sindaco di Roma è una pietra tombale sul progetto”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino 104.5): “Non avrei mai pensato che il Politecnico di Torino fornisse un parere paralizzante: può chiudere la vicenda ancora prima l’intervento di altri enti esperti al settore. Non credo si possa contraddire un parere del genere. È una cosa che impedisce anche di pensare che questo stadio un giorno possa sorgere”.