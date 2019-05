‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “Ma perché Pallotta non mette piede in Italia?”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “C’è da chiedersi perché Gasperini ha detto no alla Roma. Come con Conte, anche il tecnico piemontese aveva fatto credere i dirigenti della Roma che l’accordo fosse vicino. Tutti hanno capito che alla Roma andranno via i big. Ora ci sono alcune idee ‘esotiche ‘ di Baldini con allenatori che arrivano dall’estero. Poi c’è l’dea di un ritorno clamoroso di Spalletti. Poi ipotesi Mihajlovic che però ha sempre evidenziato la sua lazialità. In corsa anche Giampaolo e De Zerbi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Forse su Gasperini la decisione andava presa prima, adesso lui si è convinto che a Bergamo c’è la possibilità di fare ancora meglio”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gasperini non ha preferito l’Atalanta alla Roma, ma la Champions League. C’è da dire che questo no fa pensare ad una cosa: ma come viene considerata la Roma?”

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ma perché Gasperini avrebbe dovuto rinunciare all’Atalanta in Champions per venire a Roma? E trovare cosa? E’ rimasto solo il tifo qui. A differenza di altri club, a Trigoria non c’è un punto di riferimento. Ma perché Pallotta non mette piede in Italia? Fatevi sempre questa domanda. Con un progetto di rilancio medio-alto, comunque, Giampaolo non starebbe male”