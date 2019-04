‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “Guardiola potrebbe arrivare alla Juve per far restare CR7”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sarà una partita aspra. In caso di vittoria contro l’Inter, la Roma riaprirebbe la corsa al terzo posto”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Inter ha due risultati su tre a disposizione. Se dovesse lasciare la Roma 6 punti di distacco credo che per i nerazzurri sia quasi ipotecata la qualificazione in Europa. La squadra di Spalletti potrebbe accontentarsi del pareggio”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “In questo momento credo che l’Inter sia più forte della Roma, lo dimostra la classifica. Nainggolan e Politano saranno il vero problema per i giallorossi. Se Claudio Ranieri pensa di disputare la classica partita difensiva commette un grosso errore. Secondo me la Roma ha più voglia, si gioca tutto. Un pari potrebbe andare bene ad entrambe, ma vincendo i giallorossi sarebbero favoriti per la qualificazione in Europa”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “In caso di vittoria la Roma si rilancerebbe in maniera importante per la corsa Champions. Per la sfida di domani sera non c’è una squadra che parte favorita”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ma nella Roma chi fa la campagna acquisti? Chi è il ds e chi sarà il prossimo allenatore? Domani Inter-Roma dico…1. Attenti che alla Juve potrebbe arrivare Guardiola. Un’idea che sta prendendo corpo, un modo per convincere Cristiano Ronaldo a restare a Torino che si potrebbe liberare con una clausola che sta nel contratto”.