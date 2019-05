‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Conte ha detto ‘no’ a Pallotta, non alla Roma. E se ora arriva Giampaolo…”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pallotta avrebbe dovuto prendere un aereo e bloccare Conte. Ormai sembra prossimo all’Inter. Ora i giallorossi devono decidere se inseguire Gasperini o puntare su Ranieri, che ha già offerte”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Conte non ha detto no alla Roma, ma a Pallotta. Ora serve un allenatore con grande credibilità o la sconfitta sarà doppia. Se arriverà Giampaolo la gente comprensibilmente “impazzirà”. Conte ha rifiutato la Roma quando ha capito che la porta dell’Inter si è spalancata”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ranieri per la Roma era un piano B, ma il tecnico ha già fatto sapere che ha delle offerte all’estero. Si rischia di dover ripiegare sul piano C, ma chi sarebbe? Forse Giampaolo. Conte non ha mai preso sul serio i giallorossi perché non si fidava del progetto”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Da tempo so che Conte ha l’accordo con l’Inter e non è una questione di soldi. Ma con chi si presenta la Roma, con Nzonzi?”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io ci credevo poco all’ipotesi Conte. Ora bisogna vedere se scegliere di continuare con Ranieri, o trovarne un altro. Dipenderà molto dalla posizione finale. Il lavoro del prossimo direttore sportivo sarà determinante”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ranieri non è l’allenatore adatto per la Roma, c’è bisogno di qualcosa di diverso, di uno che non sa niente delle cose di Trigoria. Ranieri è troppo coinvolto. Anche per la figura del direttore sportivo io mi aspetto uno che abbia carta bianca, potere assoluto nelle decisioni”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vorrei capire chi e come ha messo in giro questa frottola di Conte alla Roma. Non me ne vogliano i tifosi della Roma, ma come si fa a crederci? Di Francesco poteva essere l’allenatore giusto se gli avessero comprato i giocatori giusti”.