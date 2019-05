‘RADIO PENSIERI’, MARCACCI: “L’abbraccio tra Totti e De Rossi è un tentativo di fermare il tempo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri sera non è stata una festa come quella di Totti, ieri è stato un momento triste, una cosa ancora non metabolizzata da nessuno. La contestazione ha unito tutto lo stadio e questo deve far riflettere”.

Paolo Marcacci (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri la partita è diventata un dettaglio e non solo per la classifica. De Rossi ha fatto parlare lo stadio per suo conto, quel giro di campo è stato più significativo di un discorso. Ci sono stati dei primi piani che è come se raccontassero la Roma a chi questa squadra l’ha vista ieri per la prima volta: Ranieri, Totti, Conti. L’abbraccio tra Totti e De Rossi è fantastico, è un tentativo di fermare il tempo. Queste cose in Inghilterra le tutelano, qui non vengono capite. A discapito anche del marketing“.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è stata senza dubbio la delusione di questo campionato. Male anche la Lazio che si salva solo per la conquista della Coppa Italia. Ieri sera tanta emozione per tutti i romanisti, il calcio è sentimento ed è difficile annientarlo. Gli inchini di De Rossi e Ranieri, le lacrime di Totti e Conti lo testimoniano. A qualche giocatore della Roma fa bene giocare i preliminari. Io vorrei parlare a Under, per esempio, a Nzonzi e altri quattro giocatori. Si guardassero allo specchio”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le squadre romane sono state la delusione di questo campionato. L’Atalanta la protagonista assoluta, Gasperini ha dimostrato di essere pronto per qualsiasi squadra. L’affetto per De Rossi non i sorprende, perché ho giocato a Roma tanti anni. Questi tifosi meritano di più e d vincere tanti trofei”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cosa brutta l’assenza dei vertici della Roma ieri al saluto a De Rossi. L’Atalanta ha dimostrato che per sopperire ai grandi fatturati servono idee di gioco e Gasperini è stato artefice di questo. De Rossi in questi 18 anni ha rappresentato la mente pensante di questa Roma, mai banale. Totti ha incarnato una romanità testaccina, ma De Rossi ha un altro modo di pensare. Daniele è stato il Capitano pensante”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Stona l’assenza della proprietà ieri all’Olimpico e dei suoi più alti dirigenti. Bisogna aver rispetto per chi ha scritto la storia. Un’anticamera alla resa e alla vendita del club. Non sono sicuro che Gasperini possa allenare qualsiasi squadra”.