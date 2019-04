‘RADIO PENSIERI’, LEGGERI: “Se non arriva un top è giusto confermare Ranieri”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Fabio Petruzzi (Centro Suono Sport – 101,5): “Ranieri ha fatto bene ad autocandidarsi oggi, è arrivato in punta di piedi, sta risollevando la Roma e se dovesse portarci al quarto posto è giusto che la società lo prenda in considerazione. Certamente se ci fosse la reale possibilità di arrivare a Conte, la Roma dovrebbe fare di tutto per trovare un accordo. Ho paura del Psg: ultimamente sta facendo male, secondo me Tuchel può essere esonerato. Inter-Roma? Firmo per un pareggio, perchè non credo che questa squadra abbia le armi per portar via i tre punti dal Meazza. Salah? Un fuoriclasse, lo avevamo visto anche a Roma, venderlo a soli 40 milioni è stato un autogol clamoroso da parte di Monchi…”

Max Leggeri (Centro Suono Sport – 101,5): “La notizia di oggi è che Claudio Ranieri, giustamente, ha sottolineato all’intera platea giallorossa che si sente pienamente in corsa per la riconferma e sono convinto che, qualora non arrivasse un big, sarebbe giusto confermare Ranieri. Conte? E’ il primo nome per i dirigenti giallorossi e lo stesso non ha ancora scelto, di certo la Roma non è la sua prima scelta, ma delle chance concrete ci sono. Ogni volta che vedo il Liverpool mi viene da piangere: Salah e Alisson, due assoluti top player che hanno fatto fare il definitivo salto di qualità ai Reds, ma qui i buffoni di corte c’hanno raccontato che andavano ceduti per forza, vergognatevi!”

Checco Oddo Casano (Centro Suono Sport – 101,5): “Rispetto Claudio Ranieri ed è giusto, dal suo punto di vista, che oggi abbia fatto capire a tutti che si senta in corsa per la panchina giallorossa. Sinceramente però mi auguro che la Roma riparta da un top manager come Conte, faccia di tutto per convincerlo e credo che delle possibilità ci siano. Chiaramente se si dovesse muovere la Juve, la Roma non avrebbe chance. La Roma se vuole avere ampie possibilità di arrivare quarta deve vincere a Milano: il pareggio temo serva a poco. Salah e Alisson le cessioni più delittuose della storia recente della Roma”

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Ho una stima incredibile di Totti ma non so quanto peso potrà avere la prossima stagione. Il problema della Roma ora è chi sarà il direttore sportivo e l’allenatore. Nainggolan? Ero contrario alla sua cessione, ma su questo la Roma ha avuto ragione. L’operazione Zaniolo è stata un capolavoro“.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Nella programmazione della Roma sono cedibili altri giocatori piuttosto che Zaniolo e sono Uned e Manolas. Se per questi giocatori non dovessero arrivare offerte soddisfacenti allora la società potrebbe essere costretta a prendere in considerazione proposte per il numero 22 giallorosso. “

Ivan Zazzaroni (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Oggi Ranieri ha fatto capire di esserci anche lui per il futuro della Roma. Totti? La premessa fondamentale è che un ruolo gli va trovato e credo che avrà più peso rispetto al passato”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104,5): “A Boston non è successo nulla. Tutto è rimasto com’era. Inter-Roma è la partita più importante di questa giornata. Se il Milan perdesse a Parma, la partita non sarebbe però più così decisiva per entrambe”.

Franco Melli (Radio Radio Mattina – 104,5): “Con una sconfitta della Roma contro l’Inter, ci sarebbe quasi la certezza che il calcio romano resterà fuori dalla Champions. Mi aspetto i giallorossi molto “abbottonati” a San Siro. Dico pareggio”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma non ha un’alternativa a De Rossi, dovranno giocare in maniera diversa”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Secondo me Zaniolo può essere abbassato in mediana, con Pellegrini che può fare il trequartista. D’Ambrosio è l’anello debole dell’Inter, El Shaarawy può metterlo in difficoltà. Spalletti si è riappropriato della situazione, i nerazzurri sono favoriti”.