‘RADIO PENSIERI’, JACOBELLI: “Gasp non lascerà l’Atalanta per la Roma”. PRUZZO: “Ma chi glielo fa fare”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi aspetto una buona Roma domenica e se penso ad Atalanta-Genoa credo che per i giallorossi domenica si possano aprire scenari inimmaginabili. La squadra di Ranieri sa che dovrà vincerle tutte in ogni caso”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Alla Roma serve la partita “buona” per battere la Juve, ma ultimamente non l’ho vista questa possibilità nei giallorossi. Dipenderà anche da Atalanta-Genoa. Sei i nerazzurri battessero i liguri i giallorossi arriveranno scarichi”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha l’occasione per vincere contro la Juve, ma mi chiedo se ne sia in grado. Gli interrogativi riguardano più i giallorossi che i bianconeri”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma-Juve potrebbe essere l’ultima possibilità per i giallorossi di poter regalare una soddisfazione alla tifoseria che, in questi giorni, mi sembra un po’ distaccata dalla squadra e dal club. Zaniolo doveva essere il valore aggiunto e oggi non lo è più. La Roma ha difficoltà a trovare quella giusta determinazione per venire a capo delle difficoltà nelle partite. Ranieri non è riuscita a dargliela. Ora ci vuole la prova d’orgoglio. Gasperini? Ma chi glielo fa fare di lasciare l’Atalanta per venire a Roma”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quest’anno la Roma è stata brutta, ha fatto meno di quanto era nelle possibilità della rosa. Non so se una eventuale vittoria su questa Juve possa dare soddisfazione ai tifosi. La Roma è obbligata a fare nove punti, per poi sperare in un calo dell’Atalanta. Con De Rossi la formazione anti-Juve mi sembra buona. Il calo di Zaniolo è fisiologico, El Shaarawy potrebbe essere ancora lui a decidere. Dzeko è triste. Il mio pronostico per Roma-Juve? Dico 1”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non credo che la Juve venga all’Olimpico in vacanza. Cristiano Ronaldo è pronto a far bene anche contro i giallorossi. Tutto fa pensare che Petrachi sarà il nuovo ds della Roma. Gasperini via dall’Atalanta? La vedo dura”.