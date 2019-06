‘RADIO PENSIERI’, D’UBALDO: “Il rinnovo di Zaniolo è una priorità per Petrachi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Manolas è un pupillo di Sarri. Se il tecnico arriverà alla Juve l’affare può concretizzarsi. Petrachi rischia di essere deferito, se Cairo deciderà di rivolgersi alla procura. Il rinnovo di Zaniolo sarà la priorità del ds. Dzeko è d’accordo con l’Inter, la Roma vuole un giocatore che può essere Radu o Pinamonti. Stadio? Potrebbe prendere piede la soluzione Fiumicino”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tra Petrachi e il Torino non sarà un divorzio consensuale. Non è escluso che Cairo si rivolga alla Giustizia Sportiva. Non libererà il ds senza prima essere arrivati a un confronto personale. C’è alta conflittualità, è diventata una questione di principio”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi risulta che ormai la Juventus abbia già preso Manolas. Il difensore ha offerte anche dalla Premier, ma decide Raiola. La Roma pensa a Bonifazi come sostituto del greco. E’ un momento un po’ particolare della Roma. I tifosi protestano perché il club ha messo nel filmato degli abbonamenti De Rossi, Totti e Manolas… Dalla Roma mi aspetto tante cessioni e tanti acquisti. Quello che ha fatto Petrachi con il Torino è gravissimo, in ogni altro tipo di azienda sarebbe sanzionato pesantemente”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è in uno stato di immobilismo che fa paura. Tra poco potrebbe già tornare in campo per i preliminari di Europa League e ancora non c’è l’ufficialità dell’allenatore e del direttore sportivo. Assurdo…”