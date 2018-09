‘RADIO PENSIERI’, GALOPEIRA: “Di Francesco via? Sarebbe ennesima infamità ai danni di un allenatore”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Riccardo ‘Galopeira’ Angelini (Teleradiostereo 92.7): “Roma-Barcellona ci ha inebriato tutti, a gennaio dicevamo le stesse cose che stiamo dicendo ora. La squadra non era stata smantellata, eppure i discorsi erano sempre gli stessi. Ciclicamente si ripetono sempre le stesse cose. Se Pallotta ha un minimo di sangue che scorre nelle vene, deve lasciare la Roma oggi. Se non va via e non cede la Roma dopo una città intera si schiera, o è mal consigliato o è masochista. Lui deve andare via e lasciare la Roma al primo acquirente che viene, perché mi pare di capire che chiunque possa venire sia meglio di lui. Non ha importanza che ho visto fare lo stesso per Sensi e Viola. Io sarei felicissimo se entro oggi Pallotta facesse un comunicato in cui dice ‘la Roma è in vendita’. A oggi la Roma non ha ancora preso in considerazione l’ipotesi esonero, nonostante quello che tutti ipotizzano. Se questa situazione la pagasse Di Francesco, sarebbe l’ennesima infamità calcistica perpetrata ai danni dell’allenatore. Ve lo dice uno che non stravede per lui. Sarebbe l’ennesima vittoria dei giocatori, anche se non gli stanno giocando contro. Per il bene della Roma, via Pallotta purché si torni a parlare della Roma”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino 104.5): “Io non sto né con Baldini, né con Pallotta, né con Monchi e né con Totti. Dico che il buon senso, e soprattutto un dovere di giustizia, dovrebbe impedire che Di Francesco venga esonerato”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino 104.5): “Il mio primo pensiero è rivolto a Londra, a Franco Baldini, che sta decidendo le sorti della Roma. Spero che abbia le idee chiare e ben precise, e che sappia cosa fare. Chi portare a Trigoria se venisse scaricato Di Francesco? Serve un allenatore che non sia un impiegato, un aziendalista, e si chiama Conte. Conte, però, è molto difficile da prendere. Chi viene alla Roma deve essere d’accordo sulle operazioni della Roma. Pallotta non è anche disgustato del suo operato? È contento di se stesso? Non può essere solo un problema di preparazione: i calciatori della Roma sono immobili già al primo pallone lanciato indietro. È un problema di testa”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “Sono più dalla parte di Di Francesco. È incredibile vedere Baldini che da 10 anni fa le fortune e lo sfortune della Roma. Se la Roma ha cambiato tutti questi allenatori, la colpa di chi è? È evidente che Di Francesco dovrà andare via, perché la società Roma non ha più alcuna fiducia in lui. Io ritengo che l’allenatore sia il meno colpevole. La sua colpa grave è quella di aver accettato tutto quello che è stato fatto. Di Francesco paga per aver accettato tutto. Nella Roma c’è un problema di testa. L’unico sufficiente della Roma finora è De Rossi, trovatemene qualcun altro. Schick? Finora le prove le ha fallite tutte. A Madrid ha fatto veramente un disastro, però il Frosinone potrebbe essere la rampa di lancio giusta”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “Fossi stato il presidente della Roma, me la sarei presa con tutte le componenti: chi ha fatto la squadra, chi l’allena e chi si occupa del giardino di Trigoria. Tutti devono essere coinvolti, anche se la società è la maggiore responsabile. Ora non bisogna perdere la calma. Nella squadra servirebbero 4-5 punti di riferimento sicuri per tirarsi fuori dalle sabbie mobili, ma mi sembra che l’unico sia De Rossi, e questo è un po’ un problema”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino 104.5): “A Bologna Florenzi ha invitato i giocatori ad andare a salutare i tifosi, e questo a Dzeko è sembrato un gesto per guadagnare consensi. Questo ha dato fastidio a Florenzi. Tra i due non c’è una grandissima simpatia. Domenica sono saltati i nervi un po’ a tutti, hanno discusso diversi giocatori. Bisogna ristabilire urgentemente tranquillità all’interno dello spogliatoio per far ripartire la Roma. Per domani c’è l’ipotesi di tornare al 4-2-3-1. Al di là della scelta del modulo, dopo il discorso fatto ieri alla squadra Di Francesco sceglierà solo i giocatori che ritiene siano convinti di andare avanti con lui. Ci sono stati atteggiamenti che non sono piaciuti. Credo che nelle prossime vedremo in panchina qualche titolare che finora è stato inamovibile”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “In queste partite Di Francesco deve mettere in campo gli uomini di cui si fida, al limite se si mette bene il risultato può inserire Pastore come seconda punta. Al tecnico hanno cambiato la squadra con giocatori che probabilmente lui nemmeno voleva. Tutti sarebbero in difficoltà al posto suo. Quando ci sono tanti cambiamenti, un po’ di tempo al tecnico lo devi dare. Il mea culpa lo devono fare in primis Pallotta e poi Monchi, a seguire Di Francesco e la squadra. Ai giocatori dico di avere un confronto leale, e al tecnico consiglio di andare avanti dritto per la sua strada a costo di bocciare tutta la campagna acquisti di Monchi”.