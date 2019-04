‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Con Genoa e Juve, la Roma non ha un calendario facile”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Andare a Genova e poi ricevere la Juve non è un calendario facile per la Roma. Con Ranieri Zaniolo non ha la stessa considerazione che aveva con Di Francesco. Spesso il centrocampista è finito in panchina per scelta tecnica. Se domenica l’Empoli batte la Fiorentina, Genoa-Roma sarà una sfida all’ultimo sangue. Bisognerebbe giocare in contemporaneità”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Giocherà ancora Pastore o no? Per il resto mi sembra che la squadra ci sia. Con Zaniolo non è successo nulla. Da quello che so io, l’entourage sta ancora aspettando e si è allarmato per l’attesa da parte della società”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per me l’Atalanta è favorita al quarto posto. Penso che se Ranieri raggiunge il quarto posto sarà lui l’allenatore dei giallorossi nel prossimo anno. La Roma stava messa molto male”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ranieri sta rilanciando Pastore e nello stesso tempo sta distogliendo le attenzioni delle grandi squadre da Zaniolo”.