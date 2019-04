‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Campos un’altra “baldinata”, i tifosi dovrebbero essere stanchi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ubaldo Righetti (Teleradiostereo – 92.7): “Non so se la Roma sia già pronta per ricevere Conte, perché poi c’è da mettersi le scarpe da ginnastica, bisogna correre, non solo in campo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Campos? Non conosco bene come lavora, vedo che ha un buon curriculum, ma in Italia e a Roma è più difficile fare bene”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Campos? Un altro che fa i miracoli, tutti fenomeni quando arrivano a Roma, ma poi bisogna confermarsi perché il campionato italiano è diverso da tutti gli altri. I giocatori presi da Monchi, a prezzi altissimi, non sono da campionato italiano. Ha fatto buttare tanti soldi. Io diffido sempre da questi direttori sportivi stranieri, mi fido più del prodotto nostrano. La Roma, forse, ha bisogno sempre del colpo ad effetto, ed invece a volte fa bene la normalità”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Secondo me Campos è un azzardo. Anche Monchi era bravissimo, ma il calcio italiano è differente. Perché non si può trovare un ds italiano? Le referenze di Monchi erano buonissime, ma ha fatto malissimo. Anche quelle di Campos lo sono. Speriamo, se arriverà, che vada meglio”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “I portoghesi hanno l’arte e la dedizione per il calcio, ma in Italia è diverso. Io non prenderei ne un allenatore ne un ds straniero, al di là delle qualità di Campos che sono innegabili”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5) : “Io penso sia un’altra “Baldinata” e i tifosi dovrebbero essere stanchi di queste decisioni. Baldini ha avuto tante idee, ma non ce n’è una che mi va bene. Sembra aver dimenticato come va l’Italia.”