‘RADIO PENSIERI’, D’UBALDO: “Non mi sento di escludere al 100% la cessione di Zaniolo”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Francesco Totti è in attesa di riceve l’ufficialità del ruolo di direttore tecnico che gli è stato promesso due mesi fa. E’ una situazione strana, ambigua, perché ancora una volta, su Fonseca, ha deciso più di tutti Baldini. A Totti potrebbe essere proposto un ruolo di accordo tra la squadra, società e tecnico. A lui non piace più fare solo il gagliardetto. Proverà a convincere i dirigenti ad avere più spazio all’interno della Roma, non credo che stia pensando ad andar via. La Roma ha 20 giorni per fare plusvalenze, ed ha alcuni giocatori, vedi Manolas e Under, con poche richieste sul mercato. Non mi sento di escludere al 100% la cessione di Zaniolo. Sarà una Roma che cambierà molto e ci sarà anche un abbassamento dell’età media”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Totti deve avere un ruolo, oppure deve decidere cosa fare se restare o meno. Così non fa bene a nessuno. Vediamo anche quali strade di mercato prenderà Petrachi. Monchi era andato per conto suo e adesso hai giocatori che è complicato ricollocare. Va fatto capire subito tutto a Fonseca, quest’anno non si può perdere tempo”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se ancora non hanno nominato Totti direttore tecnico può darsi che in società ancora non si fidano, non lo ritengono cresciuto a livello dirigenziale. Petrachi deve sciogliere il contratto con il Torino, e non è facile. La Roma a me sembra che sia un po’ da rifondare. Servono quattro o cinque titolari. Sono abbastanza curioso di vedere che tipo di giocatori Fonseca vorrà”.