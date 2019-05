‘RADIO PENSIERI’, D’UBALDO: “Forse saranno le ultime partite per De Rossi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pallotta non torna a Roma perché dispiaciuto dalla contestazione. Sappiamo che ogni volta che le cose vanno male lui è il bersaglio. Forse per De Rossi possono essere le ultime tre partite”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gasperini? Non è facile liberare allenatori che stanno facendo bene. Sarri sul piano tattico dà identità alla squadra. Secondo me, nel suo primo anno a Londra sta facendo benissimo con una squadra che alla fine non è così tanto forte. Ha raggiunto l’obiettivo di campionato e forse giocherà la finale di Europa League. Per quanto riguarda Petrachi, il ds del Torino ha esperienza. Conosce bene il mestiere. De Rossi? Siamo vicini all’epilogo di una grande carriera”.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha bisogno di una dittatura tecnica. Ci vuole un allenatore che decida lui, un tecnico con gli attributi. Al di là del direttore sportivo, a Roma ci sono delle priorità: l’allenatore”.