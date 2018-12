‘RADIO PENSIERI’, D’UBALDO: “Antonio Conte non accetterebbe mai le condizioni della Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma perde domani sera è importante vedere come arriva la sconfitta. Per Monchi il problema non si pone, ne ha parlato con il Presidente, ma poi, è chiaro, chi decide è Pallotta. Anche quando il patron decise di esonerare Garcia, Sabatini non era d’accordo. Monchi è sicuro di voler continuare con Di Francesco e se il presidente decidesse il contrario il Ds rassegnerebbe le dimissioni. Monchi sa di aver complicato il lavoro di Di Francesco con una campagna acquisti ‘azzardata’. Di Francesco è convinto di avere la squadra dalla sua parte, ma ci sono giocatori, tipo Dzeko, che hanno perso motivazioni e non credono al progetto. Come sostituto escludo Montella, perché non ha un bel rapporto con questa dirigenza. In corsa c’è ancora Paulo Sousa, e sullo sfondo Blanc. Antonio Conte? Non accetterebbe mai le condizioni della Roma. Lo so per certo, me lo dicono persone molto vicino all’ex Ct. Schick rimane in bilico, potrebbe tornare in prestito alla Samp con Defrel di nuovo in giallorosso. Monchi, nel frattempo, guarda al mercato di gennaio. Traorè dell’Empoli e Nastasic sono i nomi che piacciono di più”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io sono stato tra i primi a dire che l’aria si stava facendo sempre più pesante per Di Francesco, ma credo che anche in caso di sconfitta potrà prevalere il buon senso di non cambiare anche perché non vedo alternative valide e c’è il forte rischio di passare da una crisi ad un disastro. Il ritardo della Roma in campionato non è incolmabile, e resterà così anche se vincerà l’Inter, I non sono convinto che ci sia un patto tra Monchi e Di Francesco. Un conto le parole e un altro i fatti. Antonio Conte? Lui e il suo staff costano tantissimo, non credo che la Roma se li possa permettere. Alla Roma il problema non è l’allenatore. Serve trovare un modo di lavorare diverso, un tipo di società con dirigenti che ricomincino con altri criteri e non continuino a portare a Roma giocatori ospedalizzati da recuperare o offerte del momento, per vendere poi i più forti. Alla Roma servirebbe uno come Quagliarella”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Domani sera ci si aspetta la botta da parte della Roma, ma si gioca forse la più importante gara di questo inizio di campionato con troppe assenze. Spero che l’alleanza Monchi-Di Francesco cominci a dare un po’ di frutti. Su Roma-Inter dico che il tecnico si gioca una partita importante per il suo futuro con una nidiata di ragazzini che saranno importanti per il futuro della Roma, ma non per il presente. Wenger a giugno? Per la Roma ci può stare, perché potrebbe essere un profilo giusto. Se continuiamo a parlare di Antonio Conte diamo false notizie, perché non penso che possa andare in un club dove trova Santon, Juan Jesus e via dicendo. Il pronostico di Roma-Inter? I giallorossi faranno una grande partita ma dico X”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io a gennaio non farei una grande rivoluzione. Rabiot? Ma quando ti ci viene a Roma? Io punterei ancora su Schick fino a giugno, a meno che ti capita una grande occasione per fare uno scambio di prestiti. La Roma con l’Inter può fare la sua partita, perché contro il Real Madrid al primo tempo ho visto una buona prestazione. Poi l’errore clamoroso di Under ha cambiato il volto della partita”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mandar via Di Francesco è una follia, soprattutto dopo un calciomercato di questa estate con il quale gli hanno smembrato la squadra e dopo la stagione scorsa. E poi come pensare ad Antonio Conte, uno che sta nel giro del Real Madrid? Di Francesco ha dovuto ricredersi su certe metodologie di gioco e di allenamento perché non gli hanno preso giocatori adatti al suo sistema tattico. Certi giocatori presi sono stati sopravvalutati sia economicamente che nel ruolo. Dopo una semifinale di Champions League la gente voleva di più e i nuovi arrivi non hanno ancora convinto. La Roma a gennaio ha bisogno di certezze e non so se Rabiot lo sia”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non credo che il Real Madrid richiami Antonio Conte, un tecnico che già ha detto nì e poi no. Ora per l’ex ct ci sono due opzioni: Roma e Milan. Ci sta che Conte possa venire alla Roma, come Ancelotti è andato al Napoli. Il progetto di Monchi? A Siviglia se arrivavi terzo o quarto ti applaudivano, a Roma devi dare di più, c’è più pressione e devi rendere giocatori con personalità che sanno caricarsi la squadra sulle spalle. Come finisce Roma-Inter? Azzardo e dico 1”.