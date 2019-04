‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Una persona vicina a Conte mi ha detto che andrà alla Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è la squadra più accreditata per il quarto posto”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Oggi dico che la Roma andrà in Champions, ma voglio vedere l’Atalanta. L’Inter non è in discussione”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma vuole Conte, ma non credo che arriverà. Ranieri ha guadagnato punti con quella risposta data dopo Roma-Cagliari. Conte ha tante offerte e i giallorossi sperano gli si chiudano tutte le porte così che possa scegliere di andare a Trigoria. La sfida Roma piace a tutti, ma servono i giocatori. Totti mi piace nella nuova versione da dirigente”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dalla Spagna mi arrivano conferme di quanto disse da noi Mario Mattioli: la Juve ha chiamato Guardiola e lui e il suo staff stanno valutando se accettare o meno l’offerta della panchina bianconera. Per il quarto posto è una lotta Roma-Atalanta. Una persona che conosce bene Conte mi ha detto “Puoi tranquillamente affermare che andrà alla Roma”. Un altro che nella Roma conta molto mi ha invece detto “Siamo in attesa, ma Conte ha molte altre offerte”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Milan è cotto, questo è il risultato di una sempre poco stima della dirigenza verso il tecnico. La Roma è la favorita per il quarto posto, l’Inter deve stare attento e vincere qualche partita sennò verrà risucchiata”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha un calendario da ‘primi dieci minuti 2-0′. Il Cagliari è rimasto in Sardegna, e sarà così anche un po’ nelle prossime”.