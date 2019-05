‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “De Rossi non è un santo. Ranieri ha sputtanato la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92.7): “La vicenda De Rossi sta disintegrando quello che rimane di questa Roma qui. Da quando è andato via Monchi c’è un enorme vuoto di potere, il club in questo momento è inesistente, è mancata una figura che potesse gestire un caso come quello del mancato rinnovo a Daniele De Rossi, una scelta che si può anche fare ma sono stati sbagliati nei tempi. De Rossi e Ranieri hanno sputtanato in pubblico la Roma, mai sentito un allenatore in una conferenza ufficiale criticare una società. E’ un momento surreale, per quanto mi riguarda. La Roma è cresciuta come azienda, ma non come club nei risultati. Su De Rossi non è stata raccontata tutta la verità, ma la dicessero loro, i dirigenti. De Rossi non è un santo. Si sente ferito, si sente ‘cacciato’. Pallotta ha scelto prima il miglior ds d’Italia e poi il miglior del mondo, più di questo che poteva fare? L’audio che gira è il definitivo sputtanamento di De Rossi alla Roma. Per il bene della Roma Franco Baldini si deve mettere da parte”.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo – 92.7): “Visto quello che è successo io mi aspetto le dimissioni da parte di qualche dirigente. E’ orribile la cosa che esce fuori dall’audio di De Rossi che sta girando in città”

Ubaldo Righetti (Teleradiostereo – 92.7): “Se certe cose le dice un allenatore con tanta esperienza è importante. La crescita dell’Azienda Roma non ha inciso con quella che doveva essere della squadra”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Credo che questo sia uno dei peggiori momenti della storia della Roma, soprattutto per il rapporto con la gente che è sempre stato speciale e che adesso denota fratture continue”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il problema l’hanno detto i tre protagonisti che hanno incontrato i tifosi ieri pomeriggio facendo riferimento a Pallotta e Baldini”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La squadra è rimasta scioccata dalle parole di De Rossi e dal mancato rinnovo, ma anche dall’atteggiamento passivo di Totti. Mi auguro che Pallotta sia presente almeno all’addio di De Rossi. E’ anche in questi casi che si vede l’uomo. De Rossi ha preteso la conferenza stampa, la società non voleva farla. L’iter della cacciata di De Rossi è stato vergognoso”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ormai mancano i punti di riferimento nella squadra, sia per i tifosi che per i giocatori. Posso capire i dubbi di alcuni senatori. Peccato, perché la Roma ha ancora minime possibilità di qualificarsi per una Coppa europea”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il tweet della Roma di martedì mi ha scioccato. Mettendo da parte i sentimenti, De Rossi tecnicamente all’Azienda Roma serviva ancora un anno. Perché questa decisione? La carriera di Totti era abbastanza finita, quella di De Rossi no. Perché Baldini rimane nell’ombra?”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Della Roma del prossimo anno chi c’è? Nessuno. Questa è la politica di Pallotta fatta negli anni, fatta solo di poco amore e poco attaccamento alla maglia. All’inizio volevano mandar via subito Totti, ma non ci sono riusciti. A Pallotta interessa poco quello che sta succedendo. Sarri alla Roma? Gli devi dare giocatori importanti, ma è l’allenatore pronto a fare da parafulmine alla società in questo momento”.