‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Sousa al posto di Di Francesco dopo Juve-Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92,7): “La Roma vista col Genoa è una squadra che non può passare nessun turno di nessuna coppa europea. Di Francesco si è infastidito dell’intervista di Sousa, perché ha capito che quella era una candidatura vera e propria. A Torino se la Roma giocasse a quattro mi aspetterei Santon terzino e Florenzi davanti, perché Di Francesco l’ha fatto con tutte le big. Se giocassero a tre, le cose sarebbero diverse. C’è un dirigente della Sampdoria molto interessato a riprendersi Schick, e non è Walter Sabatini: hanno capito che c’è un’occasione”.

Riccardo ‘Galopeira’ Angelini (Teleradiostereo 92,7): “Non mi va giù che ogni anno ci dev’essere una vittima sacrificale. Quest’anno è Schick: sbaglio o sabato ha preso i fischi appena entrato? Non può essere Pallotta che ha fatto perdere quell’amore che c’era con Sensi… Chi scommette contro le vittorie della Roma vincerà sempre, perché la Roma non ha mai vinto. Che me ne frega di Pallotta? Che me ne frega che non ama la Roma o che da imprenditore l’ha comprata a cento e pensa che tra trent’anni se la rivende a sei miliardi e mezzo di dollari? È il mio amore per la Roma che non cambierà mai, e che non consentirà a nessuno di parlarne male. Io difendo sempre la Roma”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Si parla della situazione tecnica della Roma come se ormai fosse archiviata. Credo Di Francesco venga esonerato dopo la Juventus”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ora va a Torino, dopo domenica sarà probabilmente anche un po’ staccata. Fossi un tifoso della Roma sarei avvelenato con Baldini: che diritti ha? Non conosce gli umori, i sapori…”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dalle parole di Baldissoni quello con Di Francesco sembra un addio”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “A me dicono, ed è fonte molto importante, che è tutto deciso: dopo Juve-Roma Paulo Sousa al posto di Di Francesco. Il tecnico portoghese sta già a Roma, dovrebbe essere in zona Laurentina. Forse può cambiare se la Roma va a vincere allo Stadium, ma si vede e si capisce che i dirigenti non lo difendono più. Certo, se la Roma vince non so moralmente come si mettono… Ma Di Francesco è scaricato, la Roma è già oltre e bisogna capire solo quando. Sousa ha un accordo per questi ultimi mesi più rinnovo automatico in caso di Champions. La cosa clamorosa a Trigoria è che comanda più Baldini da fuori che gli altri da dentro”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Paulo Sousa a me piace, si impone bene, a Firenze il primo anno ha fatto bene. Però in questo momento ci vorrebbe più tranquillità prima della sfida con la Juve. Se la Roma fa sei punti nelle prossime tre partite ha fatto il suo. Con la Juve ci sta che può perdere. Io sono del parito pro-Di Francesco. Secondo me lo stanno trattando male”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vista la prestazione contro il Genoa si doveva già intervenire con il cambio in panchina, invece hanno solo allungato il brodo. Io non credo però che Juve-Roma possa far cambiare idea ai dirigenti. Cambiare ora però mi sembra azzardato. La Roma è rientrata in corsa grazie ai demeriti altrui. Alla lunga Lazio, Roma e Milan si giocheranno il quarto posto. I giallorossi ora hanno due partite complicate, si va a periodi. Avrebbero potuto esonerare Di Francesco dopo Plzen, se non l’hanno fatto evidentemente aspetteranno di giocare con Juve e Sassuolo”.

