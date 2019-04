‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “ Se la Roma non perde a S.Siro, va in Champions”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino 104.5): “ Se la Roma non perde a Milano con l’Inter, va in Champions. Questa Roma batte tutte le piccole, gioca in maniera flemmatica ma poi vince, non è bella ma è concreta. Per me è favorita sul Milan e sulla Lazio. Nel discorso allenatori della Roma avanza Sarri, ma si deve liberare dal Chelsea”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “La Roma non mi dà ancora certezze. Con Samp e Udinese hai vinto, ma sofferto troppo. Non sono così sicuro che le vincerà tutte da qui in avanti. Non mi fido, anche se però ha ritrovato Dzeko e con Ranieri la squadra è più concreta e a Milano può fare risultato. Sarri mi piacerebbe molto come allenatore della Roma, ha garantito di formare formazioni valide, ti fa spendere poco, ti dà un’idea di gioco. E’ una buona opzione”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): “Antonio Conte è da squadra top, se lo prende il Bayern Monaco sarebbe un grande colpo. Io non sono sicuro che Sarri vada via dal Chelsea. Per il quarto posto l’assenza di De Rossi pesa molto, ma a volte dalle emergenze nascono alcune soluzioni. A San Siro non è impossibile che la Roma possa fare risultato, l’Inter è già in Champions”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104.5): “La Roma non ancora guarita ma negli uomini e vedendo il calendario è favorita per il quarto posto rispetto al Milan”.