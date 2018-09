‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Roma, dimostra di essere grande. Prendi Antonio Conte”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Riccardo ‘Galopeira’ Angelini (Teleradiostereo 92.7): “Alla fine questi giocatori entreranno in Champions League: riusciranno a fare una serie positiva e rientreranno tra i primi quattro. Tra le tante cazz*** che dice Pallotta, finalmente qualcosa di corretto ha detto, che è disgustato. Attenzione, che quando Pallotta dice cose del genere, poi qualcosa succede… La squadra non sta giocando contro l’allenatore, perché per farlo bisogna avere due grossi cogli*** e soprattutto l’intelligenza per organizzare in anticipo una cosa del genere”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Siamo noi ad essere disgustati di Pallotta. Mi rifiuto di pensare che Antonio Conte accetti di venire in questo caos Roma. Ballano 14 milioni se sta fermo. Casomai aspetta di andare al Milan. Ma Monchi quando se ne va? Per cambiare allenatore io aspetterei ancora”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Conte qui non verrebbe mai. Di Francesco è l’ultimo colpevole. Pallotta disgustato? Sono i tifosi ad esserlo di lui. La società ha fatto di tutto per mettere Di Francesco in questa situazione. Conte e Zidane sono discorsi esotici. I nomi che sento parlare sono da brividi. Qualcuno parla di Zaccheroni, in confronto Di Francesco è un maestro”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Di Francesco ha delle colpe, perché ne sta sbagliando diverse di cose. Sbagli anche il consigliere di Londra che consiglia male, con Monchi che continua a prendere spagnoli che in Italia non vanno bene. Conte non accetterebbe mai di lavorare in una società dove i calciatori migliori vengono venduti. Chi parla di Conte vuol dire che non lo conosce bene. Ora la Roma ha tre partite all’Olimpico in pochi giorni, e non so quello che può succedere. Anche con Guardiola in panchina, la Roma resta una squadra sbagliata. Io non difendo Eusebio, perché anche ieri ha sbagliato formazione. Ma qui non si salva nessuno, nemmeno Pallotta capace a vincere solo lo scudetto delle plusvalenze”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma dopo cinque partite già a dieci punti dalla Juve. Se non è fallimento questo… Pallotta è disgustato? Noi e i tifosi lo siamo rima di lui. Siamo disgustati anche da alcuni comportamenti dei dirigenti giallorossi che lui conosce benissimo. Si può fare meglio sia in campo che fuori, basta applicarsi di più. Per me il colpevole di questo in primis è Pallotta. Poi c’ Baldissoni, un algido messo lì, con il ruolo di plenipotenziario. Ne sa qualcosa anche Gandini che adesso andrà via. Si è costruito anche la sua cerchia di comunicatori, nella radio e in tv. Di Francesco, però, ha smarrito questa Roma, non ci sta capendo più niente. E’ in balia degli eventi. Difficile continuare a dargli fiducia dopo quello che ha detto alle tv ieri sera. E’ entrato in bambola. Mi dispiace da morire. Ora bisogna vedere se la società si comporta da grande club. Mi dicono che stanno contattando Montella, un grandissimo rischio per me, le minestre riscaldate non funzionano. Sarebbe un colpo da Rometta. Se la Roma è una grande società chiama Antonio Conte. Serve qualcuno che durante la settimana ‘sfondi’ questi giocatori”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non mi parlate di Pastore… Se la Roma vince contro il Frosinone e nel derby tutti questi discorsi catastrofici spariscono. Oggi la Roma è una squadra che non esiste. I giocatori fanno il contrario di quello che dice il mister, la squadra è scossa. Ci vuole una scossa. I senatori sono quelli che mi stanno deludendo di più. Se la Roma non batte nemmeno il Frosinone, allora chiudiamo tutto e ci vediamo il prossimo anno”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La strada intrapresa dalla Roma era già prevedibile da tempo. Di Francesco è l’ultimo tra i colpevoli”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Di Francesco ci sta mettendo del suo, ma Monchi gli ha consegnato giocatori che non possono giocare in Serie A. Marcano? Forse è meglio un difensore dell’Udinese. Lo stesso Kasrdorp, vale il campionato italiano? Con il Bologna c’è stata la legge dei grandi numeri, non va mai sottovalutata. I numeri nel calcio non contano, serve buttare la palla nella rete. Secondo me a Trigoria tra allenatore e giocatori si devono parlare. La responsabilità è tecnica, quello che ha detto ieri Di Francesco non mi è piaciuto. I senatori devono entrare e parlare con gli altri senza allenatore e dirsi quello che uno pensa dell’altro”