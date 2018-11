‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Non c’è bisogno di Rafinha”. FOCOLARI: “Serve uno alla Vidal”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92,7): “Marcano in questo momento è il quarto centrale. Qui a Roma c’è sempre fretta, adesso Marcano è già un giocatore ceduto. Lui neanche era arrivato qui e già era il nuovo Moreno. La partita con l’Udinese la temo tantissimo”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Rafinha aggiungerebbe molto, ma sapete quanto costa? È un bel giocatore, però non serve… Serve uno con le caratteristiche di Vidal”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Rafinha è un trequartista, la Roma non ne ha bisogno. C’è Lorenzo Pellegrini, Zaniolo è un trequartista, Coric può farlo. Pellegrini è uno di quelli che deve rimanere per forza: ora che finalmente è esploso non capisco perché dovrebbe andar via. I giocatori se ne vanno quando li vendi o quando li lasci andare. Fazio devi proteggerlo con qualcuno, Juan Jesus è cresciuto e ora mi dà garanzie”.

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma riuscisse a passare da prima nel girone, potrebbe già proiettarsi ai quarti. Vincere col Real non è impossibile, ma non è una partita da affrontare a cuor leggero. E si può recuperare De Rossi, che è importantissimo per questa squadra. Pastore non so più come commentarlo: è andato in una clinica a Barcellona per curarsi, si parla di un mese di stop. Ha avuto una ricaduta senza giocare, quindi avrà sentito dolore a Trigoria. Per adesso la posizione di Monchi è salda, ma dipenderà dal rendimento dei giocatori acquistati”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La fortuna vuole che il primo appuntamento della Roma sia ad Udine, dove non può far altro che vincere. Se non dovesse riuscirci tornerebbero critiche e malumori”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pallotta invece di lasciare dovrebbe farsi delle domande sul management al quale si è affidato. A Trigoria, come dice Gandini, non ti fanno toccare palla, decide solo Baldissoni, un manager che Pallotta paga profumatamente. Gestire la Roma, a Roma, vale più di essere il sindaco della città. Bisogna essere bravo e di altissimo livello, Pallotta questo lo deve capire. Rocca allenatore della seconda squadra della Roma? Idea fantastica, ma ci credo poco”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il disegno di Pallotta è quello di vendere la Roma. Dai messaggi che mi arrivano i tifosi sono stanchi di lui. La Roma è un club appetibile, secondo me un compratore lo trova. L’importante che arrivi uno serio che si occupi effettivamente della società. La Roma ha una forza intrinseca, arriva in Champion per meriti suoi non di Pallotta”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Francesco Rocca in panchina della seconda squadra della Roma? Benvenga questa ipotesi, spero che sia vera. Lui torna a fare quello che più gli piace. Io sponsorizzo questa notizia, spero che venga confermata. La Roma ha tanti trequartisti, che bisogno c’è di prenderne Rafinha?”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La clausola di 30 milioni per Lorenzo Pellegrini è bassa, ma la voce di un interesse del Manchester United di Mourinho mi sembra solo una cosa messa in giro del procuratore. Mourinho ha altro a cui pensare ora, e poi non sa nemmeno se sarà lui il tecnico dello United anche il prossimo anno. Francesco Rocca ha una passione enorme per il calcio e per i ragazzi. Spero che la Roma pensi davvero a lui, è un grande insegnante di calcio. Se la Roma riuscisse a prendere Rafinha alle condizioni dell’Inter l’anno scorso, farebbe un grande affare”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lorenzo Pellegrini ha trovato il suo ruolo migliore e sta facendo molto bene. Per me la clausola di 30 milioni per lui è bassa. Se la Roma scegliesse Rocca per la seconda squadra sarei felicissimo. Lui è uno bravo con tanta passione, e poi è un ex storico”.