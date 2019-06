‘RADIO PENSIERI, DI GIOVAMBATTISTA: “Petrachi già soffre i consigli di Baldini”, ORSI: “Fonseca? Salto nel buio”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi dicono che Petrachi già soffre i consigli di Baldini, perché Fonseca è una scelta del consigliere di Pallotta. Finché ci sarà lui alla Roma comanda Baldini. E’ un momento particolare per la Roma, hanno parlato anche con Mourinho e qualcuno tiene anche in piedi l’ipotesi di far tornare Di Francesco che è ancora sotto contratto”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io Fonseca non lo conosco bene, ma vedremo se riuscirà a far bene alla Roma, in un momento particolare per lavorare. C’è curiosità a vedere se il portoghese riuscirà ad adattarsi subito”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca? Va bene tutto, aspettiamolo per giudicare. Per me non è una grande scelta, speriamo che lo sarà per la Roma. Ci vuole tempo per adattamento al calcio italiano. E’ un salto nel buio proprio nel momento in cui la Roma ha bisogno di certezze. Sarà importante avere una filosofia di gioco diversa rispetto allo Shaktar, perché la Serie A è diversa”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca io non lo conosco benissimo, ma io preferirei allenatori italiani o già abituati al nostro campionato. Al di la della lettera più o meno presunta di Pallotta, a Trigoria qualche dirigente dovrebbe fare chiarezza sul presente e sul futuro perché vedo i tifosi un po’ spaesati”.