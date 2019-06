‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Per la Roma vedo un ridimensionamento enorme”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca venendo qua non trova niente, come quando andò al Braga. Allo Shakhtar mi è piaciuto. Io porterei Ismaily di corsa. Chissà se Cairo sarà contento di aver visto le immagini di Petrachi”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ una Roma caotica. Non capisco perché Petrachi non si liberi. Petrachi sa bene che le decisioni le prende se vanno bene a Baldini, altrimenti non le prende. Fonseca va giudicato solo dopo averlo visto, può sicuramente fare bene”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “E stato Petrachi che ha trattato con Gasperini, questo ve lo do per certo. La Roma ha commesso una leggerezza, doveva prima avvisare il Torino. Ora magari gli prende Belotti a una bella cifra. Mi dicono che a Trigoria hanno individuato lui come prossimo centravanti. Al posto di Dzeko serve uno forte. Leggo nomi imbarazzanti, di un ridimensionamento enorme: questo non può andare. La Roma ha dei costi di gestione e parallela enormi, ci sono troppe persone che non servono. Ho letto di cifre alte soprattutto nella comunicazione. Mi fa pensare che non siano soldi loro. A me non possono parlare di gestione aziendale, tante persone sono incapaci, sul campo non valgono niente”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Andare a parlare di nuovi acquisti per la Roma è come tirare in aria la monetina”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cairo per Petrachi vuole un indennizzo. La Roma è una squadra che ha subito il rifiuto di due o tre allenatori e un direttore sportivo costretto a lavorare in incognito. A Fonseca va fatta una squadra adatta a lui: la Roma ce l’ha? Se vanno via i senatori bisogna sapere quanti anni ci vuole per vincere qualcosa. Ci sono troppi dubbi”