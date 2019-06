‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Pallotta soffre la popolarità di Totti nel mondo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha chiesto Higuain gratis: è un’operazione che andrebbe bene a tutti e due i club e al giocatore che abbasserebbe l’ingaggio, ma con due anni in più come scadenza. Totti? Pallotta soffre la popolarità di Francesco nel mondo, il nome del giocatore è più famoso del nome del club”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se dipendesse da me terrei sia Dzeko che Manolas. Il serbo è fisicamente più pronto di Higuain che l’ultimo anno è stato disastroso. Totti? Ha capito che incide poco come ruolo in società e allora ci sta il fatto che possa lasciare. Quella del Direttore tecnico, comunque, è dappertutto una figura di secondo piano”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lo scambio Higuain-Manolas gioverebbe sia alla Juve che alla Roma, ma non so se l’argentino sia adatto al gioco di Fonseca. Dzeko? Se è andato via dalla Roma uno come Pruzzo, può andar via anche il serbo. Totti fa bene a parlare e a chiarire come stanno le cose. Sarebbe stato meglio farlo prima. E’ evidente che Pallotta e i suoi non lo ritengono adatto al ruolo di dirigente”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Totti ha tutte le ragioni per dare un out-out a Pallotta. Questa è una proprietà che non capisce quale fortuna ha ad avere in casa un simbolo e una bandiera per un club e lo ritiene solo un soprammobile. Le decisioni vengono prese da fuori, da uno che non è nemmeno un dirigente. Pallotta ha già sbagliato con De Rossi, ora si ripete con Totti? Il Torino, intanto, non vuole liberare Petrachi, il braccio di ferro continua. Totti vuole essere utile alla Roma, ma gli atri tengono la sua capacità operativa ai minimi termini”.