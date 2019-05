‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “L’addio a De Rossi gestito malissimo dal club”, AUSTINI: “Scelta coraggiosa”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92.7): “Già venerdì De Rossi aveva capito e intuito la decisione della Roma, ma non era ancora ufficiale. Non conosce bene i dettagli, ma gli è stato comunicato, credo, ieri. E’ troppo romanista per gettare veleno. Questa notizia per molti sarà l’ennesimo motivo per considerare inadatta questa proprietà. Io non dico che è una scelta giusta, ma è coraggiosa. La squadra della Roma va ribaltata, vedremo come, ma servirà chiarezza da parte della dirigenza. Occhio a pensare che la Roma abbia cercato Conte perché vuole cambiare registro, perché non è così. Ora un altro Conte non c’è e cercheranno di prendere il migliore tra i disponibili, e ad oggi non lo puoi sapere”.

Ubaldo Righetti (Teleradiostereo – 92.7): “Oggi, da tifoso, mi sento un po’ orfano. De Rossi, oltre ad essere un grande giocatore, è un leader uno che quando parla t’incanta. Ce ne sono pochi in giro come lui”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sarà pure il calcio moderno, ma l’addio a De Rossi gestito malissimo dal club, con un freddo tweet. Poi magari faranno una festa, ma così non mi piace”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Notizia bruttissima quella dell’addio di De Rossi alla Roma. Sembra un passaggio di consegne, prima da Totti a De Rossi, ora da Daniele a Florenzi”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Capisco la scelta di De Rossi, lui non si sente più in grado di giocare a certi livelli. Sarà un’assenza pesante. Rispetto a quello di Totti la sensazione è diversa. Daniele va via, ma lui per venti partite l’anno è ancora un giocatore fondamentale per la Roma”

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se ne vanno 18 anni della vita di qualsiasi tifoso della Roma. Quella di De Rossi è una carriera bellissima, con alti e bassi, ed è stato un capitano vero e un gradissimo giocatore. Credo che lui si aspettasse una decisione diversa da parte della Roma”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quella di De Rossi è una libera scelta e va rispettata, forse anche per motivi di soldi, perché no”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io mi aspettavo questa notizia dell’addio di De Rossi e lo avevo anche scritto, perché i messaggi ricevuti dal club a lui e al procuratore erano negativi. Se ne va un altro talento del calcio giovanile romanista. Va tributato un grande saluto a De Rossi come giocatore e come uomo”.

Claudio Moroni (Centro Suono Sport – 101,5): “Stimo molto De Rossi non tanto per il record di presenza con la maglia della Roma e per come ci ha rappresentato in Nazionale, ma per quello che lui ha voluto trasmettere alla squadra e alla tifoseria. Una grande carriera, , lui rimane il calciatore e l’uomo che forse io ho apprezzato di più in questi ultimi trent’anni”.

Salvatore D’Arminio (Centro Suono Sport – 101,5): “De Rossi è stato uno dei più grandi centrocampisti del mondo, uno che ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla maglia, forse non capito da tutti. Ha difeso sempre i colori giallorossi sia in campo che fuori. Un peccato che vada via. Ora speriamo che Florenzi ricalchi il percorso fatto da Totti e De Rossi”