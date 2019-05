‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “La Roma sta cercando di prendere Zapata”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma sta cercando di prendere Zapata. La trattativa è già partita e il club giallorosso vuole fare il primo regalo a Gasperini. Forse ci vogliono 50 milioni, no? Pensavo che De Rossi fosse l’uomo della società per il futuro, ed invece è finita male”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zapata mi piace molto, ed è perfetto per il gioco di Gasperini. Perché è finita male con De Rossi? Va chiesto a Pallotta. Si fanno tante ipotesi, ma la verità la conosce solo il presidente. La situaizone ha preso una brutta piega, forse era meglio andare avanti ancora un anno e concludere in maniera diversa. Gli americani, però, ci hanno abituato a prendere decisioni impopolari. Supereremo anche questa, l’importante è che la società riesca a ripartire, magari prendendo un grande centrocampista tipo Barella”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gasperini è forse l’allenatore giusto per questo momento della Roma, club che deve ricominciare da zero dando pieni poteri all’allenatore. C’è bisogno di un calciomercato che non deve essere improntato sui grandi giocatori, perché poi Gasperini punta sul gioco e non sugli uomini e poi te li fa diventare grandi quelli che hai o che prendi. Zapata sarebbe un grande acquisto per la Roma, poi bisogna vedere come si comporta nella grande piazza. Prendendo Barella non alleggerisci la contestazione per De Rossi. Barella non è un top player. Io non sono convinto che sia stato Pallotta a far fuori De Rossi”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io credo che Gasperini sia ancora combattuto dentro di sé, però se va via viene alla Roma. Ha scelto così per un motivo tecnico, perché comunque quella giallorossa è una squadra giovane, di corsa, fatta per giocare come vuole Gasperini. Zaniolo ( che va tenuto), Kluivert, El Shaarawy, Under: in prospettiva è una squadra che fa anche sognare. Zapata? Mi piace tanto, più di Belotti”.