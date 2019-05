‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Interessi sui club romani da parte degli emiri”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Marassi con il Genoa io dico che la Roma di Ranieri vincerà”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Genoa-Roma dipende molto dal risultato di Empoli-Fiorentina. A Marassi io dico che può uscire fuori un X2″

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pastore confermato titolare anche a Marassi? Il suo pieno recupero sarebbe il vero miracolo sportivo di Ranieri. Leggo di interessi del Qatar sulla Roma, ma io sto lavorando su una ipotesi che ho saputo, ovvero di interessi sulle squadre romane da parte degli emiri. Vediamo…”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Marassi domenica potrebbe esserci la solita contestazione allo stadio verso la proprietà. Giocare lì in trasferta è sempre complicato, ma il Genoa di questi tempi firmerebbe subito per un pareggio. La Roma ha però l’obbligo di vincere, e con Ranieri questa squadra è capace di vincere anche in maniera sporca, con poche occasioni. Poi per il quarto posto se la giocherà con l’Atalanta, che ha un calendario un po’ più difficile dei giallorossi”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ranieri non ha fatto niente di miracoloso, ha solo responsabilizzato di più la squadra. Ora per andare in Champions devi vincere, non giocare bene. E domenica la Roma ha una ghiotta occasione, perché il Genoa sta a pezzi”.