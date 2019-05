‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Gasperini è già in parola con la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Saranno giorni decisivi per la panchina della Roma. Per me sarà Gasperini. Oggi l’incontro decisivo con Petrachi, ma lui ha dato la parola ai dirigenti giallorossi”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gasperini, visto il successo che ha ottenuto, farebbe bene a cambiare aria ed accettare la Roma. Ma in questi giorni chi è a Trigoria che può convincerlo? Roma è una città accogliente, un pubblico fantastico, la stampa ti mette sotto botta ma non è diversa da Milano. Il problema della Roma è che sei in una piazza importante ma che non vince da troppi anni. E’ un rischio che, secondo me, un allenatore deve correre”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “In questo momento a Gasperini le garanzie tecniche migliori gliele dà più l’Atalanta che la Roma. A 61 anni ha una grande occasione irripetibile di andare alla Roma, ma lascia anche la possibilità di fare la Champions League. Petrachi? Due anni fa sembrava essere arrivato il Messia del calciomercato, e poi… A Bergamo c’è un presidente che ti convince, a Roma no”.