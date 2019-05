‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Gasp-Roma è fatta. Farà una rivoluzione”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gasperini è senza dubbio un bravo allenatore, su questo non c’è da discutere. Corsa Champions? Se l’Atalanta andrà in Champions la Juventus guadagnerà di più dal market pool”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La finale di Coppa Italia ha ridimensionato Gasperini. Sembra un allenatore che arriva fino a un certo punto. Non possiamo definirlo un vincente e bisogna vedere se in una città come Roma possa dimostrare il contrario”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’unico dubbio sul possibile “matrimonio” tra Roma e Gasperini è la reazione di Percassi. In difesa dovrebbe tenere solo Manolas, ha bisogno di giocatori rapidi. Anche con Gasp serviranno investimenti”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gasperini parla con i fatti, è uno degli allenatori migliori. E’ pronto per affrontare ogni ostacolo, ma troverei curioso se si trasferisse alla Roma”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gasperini sarà l’allenatore della Roma fino al 2022 con pieni poteri. Sarebbe un grande acquisto e non è vero che ha un carattere che non si sposa con la mentalità che c’è a Trigoria. Lui farà una rivoluzione”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gasperini ha un carattere spigoloso, è tosto e deciso. Ha delle idee e le porta avanti, ma è anche intelligente da capire che alla Roma ci sarebbe da gestire una situazione diversa da quella di Bergamo. Sarebbe una bella sfida ma non ho dubbi su di lui”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con Gasperini la Roma farebbe veramente una rivoluzione tattica. Il mio pronostico di Sassuolo-Roma? Dico 2”.

Xavieri Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La filosofia di Gasperini prevede allenamenti durissimi. Lui è pronto per allenare qualsiasi grande squadra. Lui è uno contrario alle tournée nel mondo che spezzano la preparazione. Io resto dell’idea, per quello che mi risulta, che lui resterà all’Atalanta”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le voci di mercato su Petrachi e Gasperini minano la regolarità del finale di campionato. Contro il Sassuolo la Roma perde”.