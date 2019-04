‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Clamorosa bocciatura per Totti, ora viene messo da parte”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “In merito al vertice societario a Boston, l’esclusione di Totti è una clamorosa bocciatura. Finché c’è questa situazione lui conta poco. Nel momento buio della Roma avevano ritirato in ballo Totti. Ora, dopo due vittorie, viene messo da parte. Se si fa trattare cosi vuol dire che è lui a volere questo”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il campionato in quel punto della classifica è equilibrato. Le ultime due vittorie della Roma pesano moltissimo. Ranieri aveva bisogno di tempo. Ha dato un senso alla squadra. Adesso i giallorossi possono giocarsela fino in fondo. Molto dipenderà dalla trasferta contro l’Inter. L’infortunio di De Rossi è penalizzante. Per quanto riguarda il discorso societario, mi sembra chiaro che faccia tutto Baldini”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104.5): “Sabato a Milano per la Roma non è impossibile perché l’Inter credo che già sa di essere in Champions. Alla squadra di Spalletti spesso gli si spenge la luce”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Credo che Dzeko e El Shaarawy siano la conferma che dal punto di vista ambientale la situazione nello spogliatoio è cambiata. Queste due vittorie sono state fondamentali”.

Claudio Moroni (Centro Suono Sport 101.5): “Io darei a Totti un ruolo dirigenziale importante ma credo che Pallotta non sia di questo avviso. Lui si fida ancora di Baldini. La Roma è di Pallotta noi possiamo solo dare la nostra opinione”.