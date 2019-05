‘RADIO PENSIERI’, CIARDI: “Spero che in futuro Ranieri possa rimanere in società”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo – 92,7): “Se l’Inter perde a Udine si riapre definitivamente anche il discorso terzo posto. Sarà un turno fondamentale in ottica Champions. Nella stagione giallorossa, oltre a quella di direttore sportivo e allenatore, c’è stata anche la responsabilità dei calciatori. Non devono scordarselo“. A meno che Ranieri non voglia allenare altrove, spero possa rimanere nei quadri della società”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vedo la Roma favorita con il Genoa, anche perché in caso di risultato positivo della Lazio con l’Atalanta i giallorossi possono tornare da soli al quarto posto”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Del Genoa non ti devi fidare, finché non saranno salvi si batteranno. Zaniolo? Ranieri non lo vede in questo momento, è calato nelle gerarchie soprattutto per un fatto fisico”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Credo che tra Genoa e Roma non ci sia partita. Non vedo come i rossoblù possano creare problemi ai giallorossi. E’ un peccato che i giallorossi non abbiano ancora rinnovato Zaniolo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La situazione a Genoa non è delle migliori. Il pubblico contesta, credo si guarderà più agli altri campi che alla sfida con la Roma che è già un’impresa”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri ho avuto una telefonata con un personaggio ben informato che sta dentro al mondo del calcio, che mi ha confidato che all’Inter stanno solo aspettando l’ok della proprietà cinese per lasciare Spalletti, perché l’accordo con Conte è stato trovato. Ora sto cercando di verificare con la mia fonte dentro la Roma…”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Su Conte l’Inter ci sta pensando da tanti mesi, ora deve blindare la situazione Champions e poi attendere l’ok del proprietario cinese: Marotta ha già in mente i rinforzi per l’ex Ct”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Secondo me su Conte ci sta anche il Milan. La Roma, come organico da garantire a Conte, sta meglio delle due milanesi. Genoa-Roma? Dico 2”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sul serio pensate che Conte potrebbe venire alla Roma? Io la vedo dura. Sarebbe un lavoro economico, ma anche societario, molto difficile. Io dico che ci sono il 15% di possibilità. Il mio pronostico su Genoa-Roma? 2”