‘RADIO PENSIERI’, CATONI: “La conferenza nel giorno dell’ultimo scudetto è gesto egoista e non romanista da parte di Totti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio – 104.5): “Nel giorno dell’addio di Totti, i tifosi ricordano sui social la vittoria dello scudetto con il gol del Capitano. L’ex numero 10 dopo l’intervista di Pallotta, si sente ancora più preso in giro: la Roma me la ricordo sempre con Totti, quindi oggi muore questa squadra e inizierà una nuova era. La società deve reagire a questo punto, soprattutto sul mercato”.

Furio Focolari (Radio Radio – 104.5): “Totti ha vinto nella sua carriera, ma Baldini cos’ha vinto? Uno scudetto, ma attraverso le prestazioni di Batistuta e grazie a Sensi che lo portò a Roma. Baldini non ha vinto niente in 8 anni: lui ha fatto fuori Totti e sarà ricordato per aver mandato via De Rossi e venduto gente come Allison”.

Franco Melli (Radio Radio – 104.5): “La Roma è quella racconta di un rapporto stretto tra pubblico e società. Con oggi muore tutto, purtroppo”.

Valentina Catoni (Teleradiostereo – 92,7): “Convocare una conferenza stampa oggi, 17 giugno, giorno dell’ultimo scudetto, è da romanista? Io lo metto in dubbio. L’amore è rispetto. Si mette una nota negativa in una delle pochissime date felici della storia romanista. Per questo è egoismo, l’amore è un’altra storia”.