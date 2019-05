La Juventus offre Perin alla Roma per arrivare a Zaniolo

La Juventus si fa sotto per portare Nicolò Zaniolo a Torino, i bianconeri sarebbero disposti a inserire nella trattativa con la Roma il portiere Mattia Perin. Secondo quanto riporta Tuttosport i giallorossi sono alla ricerca di un nuovo portiere dopo la stagione deludente di Olsen e potrebbero offrire a Pallotta proprio l’estremo difensore italiano alla ricerca di continuità in vista di Euro 2020. La Juventus valuta Perin 20 milioni di euro , ma al momento le valutazioni dei due club non coincidono.