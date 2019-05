Zola: “Conte è il tecnico ideale per tutti. Cragno? Simile a Gigi Buffon”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in vista di Napoli-Cagliari, Gianfranco Zola ha toccato anche temi che riguardano la Roma. Il suo pensiero su un probabile ritorno di Antonio Conte su una panchina italiana è: “Lui è tecnico ideale per tutti. Lo dicono i risultati”.

Poi su Cragno, uno degli obiettivi di mercato della Roma, dice: “L’ho avuto a Cagliari. Grande reattività, tra i pali quasi insuperabile. Ragazzo solare con una forza interiore, simile a Gigi Buffon, e un entusiasmo nel fare tutto”.

E su Barella dice: “Nicolò l’ho fatto esordire a Parma in Coppa Italia. A 17 anni aveva i mezzi e la personalità del grande calciatore. Ma per giocare in una grande deve crescere. La predisposizione non gli manca”.