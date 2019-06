Vieri: “Inter, che salto di qualità con Dzeko: è l’attaccante più completo d’Italia”

L’attaccante ex Inter Christian Vieri è stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, alla quale ha parlato del mercato dell’Inter soffermandosi anche sul nome di Dzeko. Ecco uno stralcio delle sue parole.

Ha visto Dzeko contro l’Italia?

Non avevo bisogno di vedere Italia-Bosnia per scoprire Dzeko. È l’attaccante più completo che ci sia in Italia: fortissimo fisicamente, ha tecnica, colpo di testa, calcia benissimo con entrambi i piedi. Fa gol lui e fa segnare parecchio i compagni. Peccato che abbia già 33 anni, perché è uno spettacolo vederlo giocare.

È a un passo dall’Inter…

I nerazzurri farebbero un salto di qualità pazzesco. Dzeko è uno che fa la differenza. Quando è in giornata è in grado di portare a “spasso” qualsiasi difesa.

Che succede invece a Higuain?

Non si discute. Capita di vivere un periodo più difficile. Ma qui ha fatto una montagna di gol e vinto molto. Se io fossi un direttore sportivo scommetterei a occhi chiusi su di lui.

Lukaku-Dzeko all’Inter?

Vediamo se si concretizzerà. In ogni modo l’Inter diventerebbe devastante.

(M. Graziano)