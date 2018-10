Verso Empoli: De Rossi e Pastore out, Manolas in dubbio. Perotti è l’obiettivo

Ad Empoli, contro l’ex Andreazzoli, con un Perotti in più. È questo l’obiettivo di Di Francesco, che vorrebbe recuperare l’attaccante per la sfida di sabato sera, l’ultima prima della sosta. Non partiranno per la Toscana De Rossi e Pastore, mentre per Manolas si deciderà all’ultimo. Il greco ieri era in tribuna per un attacco influenzale, ma da qualche giorno si allena a ritmo ridotto per un problema al flessore. A centrocampo toccherà ancora a Nzonzi, Cristante e Pellegrini, diventato intoccabile com’è in attacco Edin Dzeko.

(C. Zucchelli)