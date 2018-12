VAR, ora si cambia? Nicchi: “Un errore inconcepibile”. Stop per Fabbri

A Michael Fabbri, ieri, il presidente AIA Marcello Nicchi ha risparmiato nulla. “Non riesco a capire come si sia potuto fare un errore del genere, è stato un errore inconcepibile”. Un annuncio di un periodo di riposo forzato per l’arbitro della sezione di Ravenna. Su Gianluca Rocchi, ieri sera premiato miglior arbitro del 2018 al Galà dell’Aic, nessun dubbio: il fischietto di Firenze andrà al Mondiale per club. Il report arrivato dall’Olimpico – scrive Alessandro Catapano su “La Gazzetta dello Sport” – ha chiarito che molto probabilmente Fabbri ha avuto troppa fretta: si è accontentato delle prime immagini passategli dall’operatore, che non chiarivano sufficientemente la dinamica dell’intervento.

Il problema esiste e va trovata una soluzione. In questo senso l’Aia sta valutando l’opportunità di staccare un gruppo di addetti al Var. Una specie di divisione a parte in cui magari far confluire anche gli arbitri che hanno appena lasciato il campo per raggiunti limiti di età. L’Aia inoltre si farà promotrice presso l’Ifab di alcune modifiche al protocollo, improntate ad allargare il raggio d’azione della Var non solo sui falli di mano, ma anche sui “contatti bassi”, come li definiscono in gergo, tra difensore e attaccante.