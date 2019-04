Vai Cragno, hai addosso gli occhi della Roma

Roma-Cagliari di sabato prossimo, scrivono Andrea Pugliese, Francesco Velluzzi su La Gazzetta dello Sport, non sarà una partita qualsiasi per Alessio Cragno. Non potrà esserlo. Perché i rumors di mercato convergono tutti su di lui come prima scelta della Roma per la porta della prossima stagione. A Trigoria, del resto, lo tengono sotto osservazione da un po’ e l’attuale d.s. Ricky Massara (sempre che resti al timone della barca) ne ha spesso esaltate le doti, mettendo in cima alla lista dei desideri lui e il tedesco Kevin Trapp, oggi all’Eintracht Francoforte (ma di proprietà del Psg).

Alessio Cragno, dunque, è da mesi l’obiettivo numero uno della Roma per prendere l’eredità di Robin Olsen, destinato inevitabilmente a lasciare Trigoria nella prossima finestra di mercato.

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini sabato scorso ha ammesso che un sacrificio dovrà farlo. Potrebbe essere proprio quello relativo alla partenza di Cragno, ma il prezzo fissato dal Cagliari è di 25 milioni. Minimo. Alto per un portiere che, comunque, è blindato da un contratto fino al 2022, con opzione fino al 2023. Cragno, al quale sono fortemente interessati pure due club francesi (Monaco?), a giugno sposerà la sua Silvia Spano. Ha comprato casa a Cagliari e non ha fretta di andarsene. Se lo farà sarà solo per giocare da titolare in una big. Come la Roma, appunto.