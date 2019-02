Ünder lavora e scrive: “A presto”

L’obiettivo è il Porto: ieri a Trigoria Perotti, Juan Jesus e Ünder hanno lavorato ancora a parte e nessuno dei tre ce la farà per la sfida contro il Chievo di venerdì sera. Proveranno a rientrare per l’andata degli ottavi di Champions, soprattutto l’attaccante turco, che ieri ha pubblicato su Instagram un video del suo lavoro in palestra aggiungendo: “Torno presto”.

Come scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport” sono già oltre 45mila gli spettatori previsti: più di 40mila i romanisti, 4mila i sostenitori del Porto in arrivo.