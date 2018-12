Under e Kluivert, la Roma apre le ali

Se Florenzi a Cagliari dovesse tornare a giostrare da terzino destro, allora Justin Kluivert e Cengiz Under potrebbero giocare anche tutti e due insieme, dal via. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, sono loro due gli altri baby dorati di Trigoria. Perché Kluivert è appena salito sul podio del trofeo Kopa, di fatto il Pallone d’oro dedicato agli Under 21, mentre Under con il gol di domenica all’Inter ha riacceso la rincorsa della Roma al 4° posto, oltre che gli appetiti dei top-club inglesi.

A destra dovrebbe essere scelto ancora lui, Cengiz Under, l’uomo che ha tenuto in vita la Roma domenica sera contro l’Inter, grazie al gol dell’1-1 che ha ridato fiato e speranze ai giallorossi. Tra l’altro, anche domenica all’Olimpico si sono affacciati alcuni emissari inglesi a vedere dal vivo le prestazioni del giovane turco. Che, però, fino al gol non aveva certo brillato. Su di lui però ci sono sempre più forti gli occhi di Arsenal (presente all’Olimpico, mentre gli osservatori del Real Madrid erano lì per Manolas) e del Chelsea. Il prezzo? Cinquanta milioni. Nel frattempo, in questi giorni dovrebbero però partire anche le manovre per il rinnovo del suo contratto, considerando che Cengiz è tra quelli che guadagnano di meno nella rosa giallorossa (circa un milione). La Roma intende riconoscergli un aumento, probabilmente mettendo però anche una clausola in caso di cessione.

(A. Pugliese)