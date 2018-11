Under dal via, torna Perotti. De Rossi: è dura

Arriva la Sampdoria e Di Francesco rilancia Schick. Sarà il centravanti ceco, riporta “La Gazzetta dello Sport”, a guidare domenica l’attacco giallorosso contro la sua ex squadra e dovrà farlo nel migliore dei modi, per convincere Di Francesco a dargli ulteriori chance e allontanare qualsiasi pensiero a Trigoria su di un eventuale prestito a gennaio. Detto che dopo oltre un mese Di Francesco riavrà a disposizione Perotti, al fianco di Schick dal via dovrebbero partire a sinistra Kluivert e a destra Under. Difficilissimo invece un eventuale recupero di De Rossi, con Nzonzi che lì dovrebbe andare a fare coppia ancora con Cristante. Florenzi, invece, dovrebbe tornare a giostrare nella posizione di terzino destro.

(A. Pugliese)