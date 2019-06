Under 15 e Under 17: la Roma a caccia di due finali scudetto

C’è una Roma giovane, che sotto al sole caldissimo di giugno brilla ancora di più, come riporta La Gazzetta dello Sport. Oltre alla Primavera, sono due le squadre che continuano a sognare, e a sudare sui campi di Trigoria, e che in questi giorni tenteranno di acciuffare la finale di categoria: l’Under 15 e l’Under 17.

L’Under 15 di Tanrivermis è stata la prima, battendo il 2 giugno ai quarti la Fiorentina (1-1 all’andata e vittoria per 2-1 al ritorno), a centrare la semifinale. E sarà anche la prima squadra giallorossa a tentare di guadagnarsi un posto per la finale del 13 giugno, visto che stasera alle ore 20.30 (diretta su Roma Tv) affronterà a Santarcangelo di Romagna i pari età del Napoli.

È fresca di passaggio del turno invece l’Under 17: i campioni in carica ieri a Trigoria hanno eliminato il Milan. Nonostante il k.o. per 2-1, i ragazzi di Piccareta, grazie all’andata vinta 3-1, sono stati premiati e adesso aspettano anche loro il Napoli nella semifinale del 17 giugno a Ravenna, per portarsi a casa il pass della finale e magari il secondo scudetto consecutivo.