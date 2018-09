Ultimo saluto a Maria Sensi. Rosella: “Ora vedrà le gare con papà”

All’ultimo saluto a Maria Sensi, moglie del presidente Franco, la Roma di ieri e quella di oggi, i tifosi, anche se non tanti (circa 500), per l’amarezza del presidente Samp, Ferrero: “Sono deluso perché i romanisti non hanno riempito la piazza. I Sensi gli hanno fatto vincere lo scudetto“, ha detto. Poi la maglia numero 10 sulla bara e le parole della figlia Rosella. “Ora potrà vedere le partite con lui“, ha detto Rosella, che ha abbracciato commossa chi ha voluto esserci. Come scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport“, toccante l’abbraccio con Totti e De Rossi, ma pure con Zeman e Ranieri. Presenti anche Monchi, Gandini e Baldissoni.