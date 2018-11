Udine, una provincia romana: cinque vittorie e quel ricordo

Negli ultimi 10 incontri tra Roma e Udinese, sono arrivati dieci successi giallorossi. Cinque vittorie su cinque in Friuli. Il festival delle vittorie si apre il 27 ottobre 2013: la Roma di Garcia s’impone grazie ad un gol di Bradley quasi allo scadere. La stagione successiva è l’indimenticato Astori a regalare i 3 punti ai romanisti. Era il 6 gennaio 2015, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Con quella vittoria la Roma si portava ad un punto dalla Juventus capolista.

Nel 2016 la Roma vince 2-1 grazie alle reti di Dzeko e Florenzi. Sulla panchina romanista c’era Spalletti, arrivato da poco. L’anno dopo è Nainggolan a regalare la vittoria con Dzeko protagonista negativo per un rigore sbagliato. L’ultimo successo ha la firma di Under, che ha sbloccato il risultato con una perla. Perotti lo fissava poi sul 2-0. Oggi si cercherà il sesto successo consecutivo, e nella testa il ricordo indelebile di Davide Astori, impresso per sempre nella memoria.