Totti, la Roma e quelle verità che mettono ansia a Trigoria: ora parlo io

Il mirino sarà ben fermo su Franco Baldini. Perché Francesco Totti non vuole solo fare chiarezza su tante cose, ma se possibile anche togliersi qualche piccolo sassolino dalle scarpe che ancora gli dà fastidio. Nei confronti di James Pallotta – il presidente giallorosso – Francesco Totti userà quasi sicuramente termini ironici. Quelli che si utilizzano nei confronti di una persona che magari non ritieni davvero cattiva, ma poco “indicata” al contesto in cui si trova, scrive La Gazzetta dello Sport.

La conferenza sarà lunga, facile si vada oltre l’ora, anche perché Totti vuole davvero rispondere a qualsiasi quesito gli venga posto. Ecco perché anche la copertura televisiva sarà massiccia. Ci saranno le telecamere di tutte le principali televisioni: Rai 2 in diretta, alla fine anche Roma Tv inizialmente in dubbio. Ci sarà anche una diretta streaming su Gazzetta.it e sul sito di Totti, che permetterà a chiunque voglia, da qualsiasi parte del mondo, di seguire in diretta il botta e risposta con i giornalisti.

Totti, del resto, è da giorni che è provato, perché mettersi alle spalle trenta anni di vita non è facile per nessuno, figuriamoci per un totem come lui. Il vaso, però, era oramai colmo, non c’era più possibilità di andare avanti. Francesco vuole evitare di mettere la Roma ancora più in difficoltà, in un momento già di per sé delicato. Oggi, intanto, al Coni potrebbero presentarsi anche gli ultrà della Roma. Ecco perché ci sarà anche un adeguato servizio di sicurezza, esattamente come saranno presidiate Trigoria e la sede dell’Eur, nel caso in cui i tifosi decidano poi di andare a contestare la società. Totti saluterà oggi, aspettando di poter tornare un domani.