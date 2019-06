L’addio di Totti ha lasciato Roma attonita, con un magone che difficilmente andrà via. Da fuori, la conferenza dell’ex capitano è stata seguita a reti unificate, ma non per tutti è stata un pugno nello stomaco. Tra questi Marco Giampaolo, futuro tecnico del Milan, che ha detto a La Gazzetta dello Sport: “L’addio di un campione fa tanto fragore, l’addio di un dirigente un po’ meno”.