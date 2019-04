Totti, Francesco & Cristian: “Sogno da realizzare”

Francesco Totti, durante le feste pasquali, era in Sardegna per assistere al “Sardinia Talent Trophy”, a cui ha partecipato anche suo figlio Cristian. “Sono venuto a vedere mio figlio e magari qualche altro giovane interessante – le parole di Totti riportate da La Gazzetta dello Sport –. Vederli fa sempre un certo effetto. I settori giovanili sono fondamentali. Possono far scoprire ragazzi che magari hanno tanto futuro. Speriamo che si possa tornare come un tempo. Cristian? Se ha i mezzi per continuare lo farà, altrimenti cambierà rotta. Come tutti i ragazzi ha il suo sogno e spero lo possa realizzare”.