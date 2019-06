Totti e Baldini, il “pigro” e il “Pupo”. Da uno scudetto storico allo scontro finale

Eppure ci fu un tempo in cui Franco e Francesco sembravano solo declinazioni diverse di un sentire comune. Erano i giorni della caccia al terzo scudetto, del quale proprio oggi cade il diciottesimo anniversario. L’inizio della crisi secondo La Gazzetta dello Sport si ebbe quando Baldini disse a Totti che “deve liberarsi della sua pigrizia“. Da quel giorno scese il freddo tra i due e per Francesco il soprannome di Franco divenne “Pupo“, un po’ per l’accento toscano, molto per “macchiettizzarlo”. Lo storico capitano ha poi attribuito anche il suo ritiro dal calcio giocato a Franco Baldini. Oggi Francesco lascerà la Roma da dirigente, ma probabilmente non sarà l’ultima puntata della saga.